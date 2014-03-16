Російські борці з українським фашизмом обізвали Макаревича "жидом-запроданцем Бандері"

Про це повідомив сам Макаревич на своїй сторінці в Facebook.

"Йду у Марші миру. Розумію, що час не дозволяє дійти до Сахарова, зіскакую в провулок перед Трубною. Трошки пізніше розумію, що зараз наштовхнуся на кургінянівських соколів. З провулка виринають двоє - мужики років під 50, добре одягнені. У мене на лацкані маленький пацифік з жовто-синьою стрічкою. Крик: "Бандера, бл***ь!" Підбігають, впізнають, заціпеніли на мить, це дозволяє мені, не змінюючи швидкості і напряму, пройти повз них. В спину: "Андрюха! Жид Бандері продався!" Боюся, цей народ вже не врятувати", - написав Макаревич.

Читайте такожУ Москві тисячі росіян протестують проти введення військ в УкраїнуТакож він додав, що кількість учасників антивоєнного мітингу приблизно в 25 разів перевищувала офіційну оцінку МВС.

"А народу, до речі, було 70-80 тисяч. Ще недавно мєнти в підрахунках брехали приблизно втричі, тепер вже в 25 разів - три тисячі! Могли б повідомити, що взагалі ніхто не прийшов, чого вже там", - заявив Макаревич.

Сьогодні в Москві паралельно відбувалися два мітинги - антивоєнний і "в підтримку Криму та проти фашизму", організатором якого був одіозний російський політолог Сергій Кургінян.