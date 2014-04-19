Японія направить війська до спірних островів у Східно-Китайському морі

Про це повідомив міністр оборони Японії Іцунорі Онодера, передає ТСН.

За словами голови відомства, на острові розмістять 100 військовослужбовців національних сил самооборони Японії, а також спеціальну систему радарів.

Зазначимо, острів Енагуні розташований в 150 км від архіпелагу Сенкаку (Дяоюйдао), який є предметом територіальних претензій і суперечок між Японією та Китаєм.

За даними Токіо, ще з 1885 року японський уряд неодноразово проводив вивчення островів Сенкаку і отримав точне підтвердження, що острови не тільки були безлюдні, але і не було ніяких слідів того, що вони перебували під контролем Китаю.

На підставі цього, 14 січня 1895 року уряд країни офіційно включилв острови Сенкаку до складу території Японії у відповідності з міжнародним правом terra nullius - "нічиєю землею".