У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Благодатний вогонь, що символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового, про яке говорив ще апостол Петро, зійшов у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.

Вогонь з'явився після молитв про послання дива патріарха Єрусалимського Феофіла III і тисяч прочан з усього світу, що заполонили храм і площу перед ним.

Диво загоряння Благодатного вогню сталося близько 14.15 за місцевим часом.

Єрусалимський патріарх передав вогонь тим, хто знаходився в храмі, після чого вогонь за лічені хвилини був поширений серед тих, хто чекав на вулиці. Благодатний вогонь змогли одержати всі охочі.

Вогонь буде сьогодні доставлено до Києва офіційною делегацією Української православної церкви на чолі з містоблюстителем Київської митрополичої кафедри митрополитом Чернівецьким і Буковинським Онуфрієм.

Представники єпархій зможуть одержати Благодатний вогонь у залі офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» після 19.00.

Зустріч Благодатного вогню в столиці відбудеться о 23.00 на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври.