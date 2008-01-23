Французи втомилися від особистого життя Саркозі
14:18, 23 січня 2008Світ
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ЗМІ перейшли всі межі?
Переважна більшість французів вважають, що ЗМІ приділяє дуже багато уваги особистому життю президента Франції Ніколя Саркозі.
Згідно з опублікованими в середу результатами опитування, 93% французів вважають, що ЗМІ перейшли всі межі з висвітленням подій особистого життя президента, тоді як 52% вважають, що ЗМІ слід приділяти менше уваги політичним подіям за участю Саркозі.
Опитування було проведене для щоденної газети La Croix, повідомляє Газета.ру
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