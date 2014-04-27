У Нідерландах відзначили перший в історії День короля

Нідерланди відсвяткували перший в історії День короля. Мільйони голландців у помаранчевих футболках в суботу вийшли на вулиці, щоб відзначити день народження монарха Віллема-Александера і взяти участь у різних заходах, організованих муніципалітетами, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Це національне свято веде свою історію з 31 серпня 1885 року, коли вперше пройшли урочистості з нагоди народження королеви Вільгельміни. І з того часу до 30 квітня 2013 року, коли королева Беатрікс зреклася престолу на користь свого сина, трон займали тільки представниці прекрасної статі. Тому нинішній День короля став першим в історії країни.

У великих містах свято почалося ще в п'ятницю ввечері, коли на площах були організовані концерти за участю всесвітньо відомих діджеїв і музичних виконавців. За даними поліції, не обійшлося і без невеликих інцидентів. Так, у Гаазі Амстердамі у загальній складності було затримано більше 100 осіб за бійки, дрібні крадіжки, хуліганство та надмірне вживання алкоголю. В інших містах нічні заходи обійшлися без серйозних подій.

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За традицією багато голландців відзначають це свято на воді, тому на каналах Амстердама утворилися величезні пробки з суден і катерів всіляких кольорів і розмірів. Проте це не заважає людям веселиться і піднімати келихи з криками "За здоров'я короля!"

Сам монарх тим часом разом зі своєю дружиною Максимою та іншими членами королівської сім'ї відвідує міста Графт-Де Рейп і Амстелвен на півночі від Амстердама, де, судячи з усього, в останній раз бере участь у національних сільських іграх. Віллем-Александер вже заявив, що хоче зробити свято більш сучасним і з наступного року змінить традиції його проведення.

Після того, як у 1949 році на престол зійшла королева Юліана, свято стало відзначатися 30 квітня. Королева Беатрікс успадкувала трон від своєї матері в 1980 році та вирішила не змінювати дату. 30 квітня 2013 року свято офіційно було перенесене на 27 квітня. Проте в неділю його відзначати не прийнято. Тому в цьому році воно проходить на день раніше - 26 квітня - і вперше називається День короля, а не День королеви.