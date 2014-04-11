Нідерланди призупиняють військову співпрацю з Росією
Нідерланди услід за іншими країнами-членами НАТО ухвалили рішення призупинити військову співпрацю з Росією у зв`язку із ситуацією щодо України.
Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.
Рішення діє до подальшого повідомлення.
Раніше низка країн НАТО, зокрема США і Велика Британія, заявили, що призупиняють практичну і військову співпрацю НАТО-РФ, але зберігають контакти Ради Росія-НАТО (РРН) на рівні послів і вище. Міністри домовилися повернутися до розгляду відносин з РФ на наступній зустрічі у червні.
Читайте такожНАТО призупиняє всю співпрацю з Росією
Пізніше генсек альянсу Андерс фог Расмуссен заявив, що організація розраховує на продовження співпраці з Москвою в проектах з боротьби з оборотом наркотиків і з Афганістану.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня НАТО припинило співпрацю з Росією у зв`язку з діями Москви щодо анексії Криму.