Нідерланди призупиняють військову співпрацю з Росією



Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів.

Рішення діє до подальшого повідомлення.

Раніше низка країн НАТО, зокрема США і Велика Британія, заявили, що призупиняють практичну і військову співпрацю НАТО-РФ, але зберігають контакти Ради Росія-НАТО (РРН) на рівні послів і вище. Міністри домовилися повернутися до розгляду відносин з РФ на наступній зустрічі у червні.

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Пізніше генсек альянсу Андерс фог Расмуссен заявив, що організація розраховує на продовження співпраці з Москвою в проектах з боротьби з оборотом наркотиків і з Афганістану.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня НАТО припинило співпрацю з Росією у зв`язку з діями Москви щодо анексії Криму.