Вірменію та Киргизію намагаються втягнути до Митного Союзу

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ з посиланням на прес-службу Кремля.

"Глави держав розглянуть перспективи розширення складу учасників процесу євразійської економічної інтеграції, включаючи питання приєднання Вірменії та Киргизії до МС і ЄЕП", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рішення щодо проведення засідання ВЕЭС в Мінську було прийнято на березневій зустрічі лідерів "трійки" в Москві. Основна мета - розглянути і схвалити проект Договору про Євразійському економічному союзі.

Як повідомляється, документ практично готовий. В результаті переговорів глав урядів (15 квітня) і віце-прем'єрів (16 квітня) у Москві буде погоджено більшість статей.

Договір планується підписати на наступному засіданні ВЕЭС в кінці травня 2014 р. в Астані, потім подати на ратифікацію в національні парламенти - з тим, щоб ЄАЕС запрацював з 1 січня 2015 року.