МЗС Великобританії: країна не оголошувала торговельну війну Росії

З таким твердженням він виступив у понеділок, відповідаючи на запитання парламентаріїв, пише ИТАР-ТАСС.

"Є британські компанії, які інвестують дуже великі кошти в російську економіку і зробили ці капіталовкладення з чесними намірами", - сказав він.

"Якщо мова йде про прийняття більш далекосяжних торгово-економічних фінансових заходів, то, звичайно, це буде мати вплив на деякі з цих компаній", - зазначив міністр.

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Глава МЗС підкреслив, що "зараз не йдеться про запровадження економічного бойкоту до Росії".

"Енергетичний бойкот Росії важко здійснити в даний момент для багатьох країн ЄС, наприклад Болгарії, яка сильно залежить від російських поставок газу", - зазначив він..

Хейг вважає, що правильніше буде говорити про "зниження довгострокової енергозалежності від Росії".