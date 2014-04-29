Через потужні торнадо в штаті Міссісіпі ввели надзвичайний стан

Шторм, який спричинив загибель 16 осіб у кількох американських штатах у вихідні, досяг Міссісіпі, звідки вже надходять повідомлення про кілька торнадо, передає РИА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Кілька будинків були зруйновані або пошкоджені в місті Тупело, штат Массачусетс, після того, як на нього обрушився торнадо. Про жертви і постраждалих не повідомляється. Метеорологи також попереджають про «великий, руйнівний і надзвичайно небезпечний» торнадо, який було помічено між містами Джексон та Тупело. За даними ЗМІ, в штаті діє режим НС, який ввів губернатор Філ Брайант.

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Як зазначає телеканал, торнадо в Оклахомі, Айові та Арканзасі, де в минулі вихідні загинули 16 людей, були лише «першим актом шторму». Метеорологи також оголосили загрозу утворення торнадо в Алабамі і Теннессі, повідомляє телеканал Fox News.

У свою чергу, телеканал WCTI12 повідомляє, що губернатор Північної Кароліни також ввів режим НС для чотирьох округів. У п'ятницю на цей штат обрушилися відразу кілька торнадо. В результаті були сильно пошкоджені або зруйновані близько 200 будинків, 16 осіб звернулися за допомогою до лікарні. Як зазначає телеканал, оголошення режиму необхідно для отримання федеральних субсидій на ліквідацію наслідків удару стихії.