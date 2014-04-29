У Росії за злочини терористів зі Слов'янська даватимуть довічні терміни

Також закон розширює повноваження ФСБ у сфері боротьби з тероризмом і вводить за ряд злочинів терористичної спрямованості покарання у вигляді довічного позбавлення волі, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожГПУ підозрює "Сбербанк Росії" у фінансуванні терористів у східних областяхЗокрема, до Кримінального кодексу РФ вводиться новий вид злочинів - організація злочинів терористичної спрямованості, а також фінансування тероризму. За ці злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 до 20 років або довічне позбавлення волі.

Читайте такожНа Донеччині екстремісти взяли в полон і катували трьох співробітників СБУ - ЗМІЧитайте такожЗа проходження навчання тероризму, організацію терористичної спільноти і участь у ньому, захоплення заручників, викрадення літака або поїзда (якщо вони пов'язані з вчиненням теракту) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 до 20 років або довічне позбавлення волі.

Читайте такожУ нас є автомати, кулемети, гранатомети, МЗД і САУ - командир терористів Слов'янськаЗакон також посилює покарання за організацію масових заворушень. Згідно з текстом документа, організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством, погромами, підпалами, знищенням майна, застосуванням зброї, вибухових пристроїв, отруйних або інших речовин і предметів, що представляють небезпеку для навколишніх, вчиненням збройного опору представникові влади, а також підготовка до організації таких масових заворушень або участі в них буде каратися позбавленням волі від 8 до 15 років.

Крім того, проходження навчання з метою організації масових заворушень або участі в них карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з штрафом в розмірі до 500 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період до трьох років або без такого.

Кодекс про адміністративні правопорушення доповнюється новими статтями - "Надання фінансової підтримки тероризму". За цією статтею вводиться покарання у вигляді штрафу на юридичних осіб від 10 до 60 мільйонів рублів.

Читайте такожСепаратисти Слов'янська обіцяють катувати заручників, щоб зірвати вибориВстановлюється, що у разі вчинення хоча б одного зі злочинів терористичної спрямованості, при частковому або повному складання термінів позбавлення волі при призначенні покарання за сукупністю злочинів максимальний термін позбавлення волі не може бути більше 30 років, а за сукупністю вироків - більше 35 років. Крім того, за вказаними статтями судом не може бути призначено покарання нижче за найнижчу межу. Виключаються будь-які строки давності щодо злочинів терористичної спрямованості.

Закон надходить на підпис президенту РФ Путіну.