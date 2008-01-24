Відбулися консультації експертів України і РФ з питань демаркації кордону
03:00, 24 січня 2008Світ
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За результатами роботи підписано Протокол
22-23 січня ц.р. в МЗС України відбулися консультації експертів України і Російської Федерації з питань демаркації українсько-російського державного кордону.
Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, під час консультацій експерти обговорили проект двосторонньої угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону, а також проект Положення про Спільну українсько-російську демаркаційну комісію.
За результатами роботи експертів підписано відповідний Протокол.
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