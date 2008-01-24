Відбулися консультації експертів України і РФ з питань демаркації кордону

03:00, 24 січня 2008
Світ
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За результатами роботи підписано Протокол

22-23 січня ц.р. в МЗС України відбулися консультації експертів України і Російської Федерації з питань демаркації українсько-російського державного кордону.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, під час консультацій експерти обговорили проект двосторонньої угоди про демаркацію українсько-російського державного кордону, а також проект Положення про Спільну українсько-російську демаркаційну комісію.

За результатами роботи експертів підписано відповідний Протокол.

 

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