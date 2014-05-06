В музеї Метрополітен у Нью-Йорку відкрився Центр костюму імені Анни Вінтур. Честь перерізати символічну стрічку було надано першій леді США Мішель Обамі, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Центр дозволить зануритися в світ моди так глибоко, як ніколи раніше. Він дасть можливість усім, хто цікавиться модою, дізнатися, який вплив вона справила на нашу культуру та історію", - заявила дружина американського президента.

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Названий на честь головного редактора знаменитого американського журналу Vogue Анни Вінтур новий Центр костюму обійшовся музею в $40 млн. Його основна колекція налічує понад 35 тис. рідкісних предметів одягу та аксесуарів, зібраних з усіх частин світу. Експозиція охоплює період з XVII століття до наших днів.

На церемонії відкриття були присутні відомі у всьому світі дизайнери Келвін Кляйн, Майкл Корс, Донна Каран, Кароліна Еррера, Ральф Лорен і Марк Джейкобс.

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Планується, що центр буде регулярно проводити виставки. Перша з них, присвячена британському дизайнеру Чарльзу Джеймсу, відкриється 8 травня.

Раніше виставковий центр був відомий як Інститут костюму. У січні цього року керівництво Метрополітен вирішив відзначити внесок головного редактора Vogue в розвиток музею та назвало виставковий зал в її честь. Остання виставка в Інституті костюму пройшла у квітні 2008 року, після чого він був закритий на реконструкцію.