У Нью-Йорку Комітет із захисту журналістів засудив напад на сумського журналіста



Як передає кореспондент УНІАН, організація закликає владу провести ретельне розслідування і заарештувати винних, а також забезпечити редактору охорону на період його перебування в лікарні для відновлення здоров`я.

«Ми закликаємо українську владу в місті Суми забезпечити арешт злочинців і передачу їх суду, а також подбати про безпеку Євгена Положія протягом періоду медичної реабілітації. Не можна допустити, щоб атмосфера безкарності «заморозила» журналістські розслідування, прикладом яких є публікації Положія», - заявила координатор Програми Європи та Центральної Азії Комітету Ніна Огнянова.

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Як повідомляв УНІАН, відомий письменник, громадський діяч і головний редактор сумської суспільно-політичної газети «Панорама» Євген Положій зазнав нападу біля свого будинку ввечері 15 квітня. В даний час потерпілому зроблена операція, він проходить курс лікування в лікарні.