ЄС сподівається, що до третьої фази санкцій проти Росії справа не дійде - де Гухт

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це де Гухт заявив після засідання Ради ЄС на рівні міністрів торгівлі 28-ми країн-членів.

"Ми у Європейській комісії докладаємо максимальних зусиль для підготовки санкцій і ми відкриті до різних сценаріїв - яким буде їхній вплив тощо. Це, звичайно, конфіденційні документи. Рада ЄС має вирішувати, до яких санкцій вдаватися, а до яких ні", - сказав де Гухт.

"Але я сподіваюся, що ситуація покращиться і буде деескалація в наступні кілька днів. Я в це щиро вірю. Ймовірно, багато членів Ради ЄС теж сподіваються на швидку деескалацію", - додав комісар ЄС.

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Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ розгляне питання нових санкцій проти Росії 12 травня, але наразі не йдеться про перехід до третьої - останньої - фази, яка передбачає широкі економічні санкції проти російських державних компаній та ключових секторів економіки.

Друга фаза передбачає замороження активів та заборону на в'їзд до ЄС російським можновладцям, які причетні до відторгнення Криму від України та дестабілізації в східних регіонах України. Наразі у санкційному списку ЄС прізвища 48 росіян.