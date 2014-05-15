Кількість жертв аварії на шахті в Туреччині зросла до 282 осіб
10:19, 15 травня 2014Світ
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Міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Танер Йилдиз заявив, що число загиблих на шахті Сома в провінції Маніса на заході Туреччині зросла до 282, передає в четвер агентство Франс Прес.
Похорон загиблих шахтарів у Туреччині / REUTERS
За словами Йилдиза, аварія на шахті в Сомі є найбільшою в історії країни.
НП сталася у вівторок у населеному пункті Сома в 250 кілометрах на південь від Стамбула на глибині близько двох кілометрів. За попередніми даними, сталося коротке замикання, що призвело до пожежі та вибуху. У момент вибуху під землею перебували 787 осіб, повідомляє РИА Новости.
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Компанія-оператор турецької шахти Soma Komur оголосила, що близько 450 шахтарів були врятовані після пожежі і вибуху. Рятувальна операція, в якій беруть участь 460 рятувальників, триває.
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