Кількість жертв аварії на шахті в Туреччині зросла до 282 осіб

За словами Йилдиза, аварія на шахті в Сомі є найбільшою в історії країни.

НП сталася у вівторок у населеному пункті Сома в 250 кілометрах на південь від Стамбула на глибині близько двох кілометрів. За попередніми даними, сталося коротке замикання, що призвело до пожежі та вибуху. У момент вибуху під землею перебували 787 осіб, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожКількість загиблих внаслідок аварії на турецькій шахті зросла до 201

Компанія-оператор турецької шахти Soma Komur оголосила, що близько 450 шахтарів були врятовані після пожежі і вибуху. Рятувальна операція, в якій беруть участь 460 рятувальників, триває.