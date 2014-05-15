Кількість жертв катастрофи на шахті в Туреччині досягла 274

Про це повідомив сьогодні міністр енергетики і природних ресурсів Туреччини Танер Йилдиз, пише ИТАР-ТАСС.

"Пожежа в шахті триває. Через високу концентрацію чадного газу роботи ведуться важко. Рятувальники поки що не можуть увійти до зони сильного задимлення", - сказав міністр. Понад 80 робітників і рятувальників потрапили до лікарні з симптомами удушення чадним газом.

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Трагедія сталася 13 травня близько 15:00 за місцевим часом (15:00 кск). У шахті вибухнула електропідстанція, після чого почалася пожежа і забій заповнився чадним газом, також стався обвал гірської породи. У момент аварії під землею знаходилися 787 шахтарів. Вони мали при собі маски для дихання на випадок аварії, але до теперішнього часу кисень у цих апаратах вже, скоріше за все, закінчився.

Рятувальники закачують в штольні чисте повітря, проте зважаючи на пожежу, яка триває й досі, ефективність цього заходу знижена. Гірники, як повідомляється, знаходяться на глибині до 2 тис. метрів.

Всього у рятувальній операції беруть участь понад 400 фахівців Управління з надзвичайних ситуацій та військових.