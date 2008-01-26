У держдепі США розказали, за яких умов вимагатимуть видачі Могилевича

Американські правоохоронні органи за наявності відповідних на те підстав направлять до Росії запит про видачу затриманого у справі компанії «Арбат Престиж» бізнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА.

Як повідомляє NEWSru, про це заявив заступник офіційного представника Держдепартаменту США Том КЕЙСІ.

"Якщо він (затриманий) є тим, кого розшукують у Сполучених Штатах у зв`язку з кримінальними звинуваченнями, то я впевнений, що... у Міністерстві юстиції (США) це розглянуть", - сказав Т.Кейсі.

"Якщо є можливість направити прохання про екстрадицію, то я впевнений, що вони (представники Мінюсту США) дадуть цьому відповідний хід", - сказав представник Держдепартаменту. При цьому Т.КЕЙСІ сказав, що не має у своєму розпорядженні інформації про справу С.МОГИЛЕВИЧА.

С.МОГИЛЕВИЧА, який зараз носить прізвище ШНАЙДЕР, було затримано в середу, 23 січня, в Москві одночасно з власником мережі парфумерних магазинів "Арбат Престиж" Володимиром НЕКРАСОВИМ. За даними правоохоронних органів, вони обидва є фігурантами кримінальної справи про несплату податків в особливо великому розмірі.