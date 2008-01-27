Центрвиборчком РФ офіційно відмовив Касьянову

Центрвиборчком РФ сьогодні офіційно відмовив Михайлу КАСЬЯНОВУ в реєстрації кандидатом у президенти Росії, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Мотивом для цього стала велика кількість недостовірних і недійсних підписів, зібраних на підтримку його кандидатури. Їх число становить 13,36% і майже втричі перевищило допустимий законом 5-відсотковий поріг "браку", зазначає NEWSru.

Таким чином, ЦВК РФ остаточно визначився з кількістю кандидатів на пост президента Росії - за вищу державну посаду продовжать боротьбу Дмитро МЕДВЕДЄВ, Геннадій ЗЮГАНОВ, Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ і Андрій БОГДАНОВ.