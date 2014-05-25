Помер екс-президент Польщі Войцех Ярузельський

Ярузельський перебував у нейрологічному відділенні госпіталю Військово-медичного інституту у Варшаві. Два тижні тому він переніс інсульт, передає РИА Новости.

Колишній президент Польщі страждав також лімфомою і останні роки регулярно потрапляв до лікарні. 6 липня йому виповнився б 91 рік.