Помер екс-президент Польщі Войцех Ярузельський
18:37, 25 травня 2014Світ
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Колишній президент Польщі генерал Войцех Ярузельський помер у Варшаві після тривалої і важкої хвороби, повідомляє польське агентство друку ПАП.
Войцех Ярузельський / REUTERS
Ярузельський перебував у нейрологічному відділенні госпіталю Військово-медичного інституту у Варшаві. Два тижні тому він переніс інсульт, передає РИА Новости.
Колишній президент Польщі страждав також лімфомою і останні роки регулярно потрапляв до лікарні. 6 липня йому виповнився б 91 рік.
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