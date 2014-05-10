Президент Польщі вимагає від Німеччини посилити тиск на Росію

На тлі кризи в Україні президент Польщі Броніслав Коморовський вимагає від Німеччини проводити жорсткіший курс стосовно Росії.

"Я не зовсім розумію того, як дехто сьогодні у Німеччині дивиться на Росію. Виникає підозра, що деякі німецькі політики обирають такий зовнішньополітичний курс, який Польщі буде складно сприйняти", - заявив Коморовський в інтерв'ю газеті Bild, пише Deutsche Welle.

Коморовський вважає, що необхідно посилити тиск на російський уряд.

На його думку, санкції, вже введені західними країнами, принесли перший успіх, і саме час порушити питання: що ще можна зробити. "Краще загасити вогонь вже сьогодні, ніж чекати, коли пожежа розростеться і перекинеться на територію інших держав", - заявив президент Польщі.

За словами Коморовського, його країна чекає від уряду Німеччини більшої згуртованості, яка дозволить своєчасно врегулювати конфлікт в Україні, щоб Європа і в майбутньому могла жити без страху.