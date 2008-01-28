Лукашенко дорікає Європі за страждання людей

Білорусь закликає Європейський Союз вжити всіх необхідних заходів з урегулювання в найкоротші строки проблем, що виникли на польській ділянці свого кордону, включаючи направлення туди представників інших європейських митних служб.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідною заявою виступило Міністерство закордонних справ Білорусі.

«Білорусь також пропонує Євросоюзу якнайшвидше створити ефективну систему взаємодії з митними органами Білорусі та інших держав, які межують з ЄС, для недопущення подібних ситуацій у майбутньому», - наголошується в заяві.

Білоруська сторона вважає неприйнятною ситуацію на польській ділянці кордону Європейського союзу, де фактично повністю паралізована система переміщення громадян і вантажів.

«Особливу тривогу викликають повідомлення про факти фізичних і моральних страждань людей, які перебувають у багатокілометрових чергах, що сформувалися на польській стороні, включаючи відсутність можливостей для надання їм медичної допомоги. Білоруська сторона розраховує, що Євросоюз невідкладно забезпечить виконання своїх міжнародних зобов`язань у сфері безперешкодного переміщення громадян і вантажів на зовнішніх кордонах ЄС і запобіжить подальшому завданню шкоди інтересам людей і економіці інших держав», - заявляє МЗС Білорусі.