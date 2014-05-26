Діти російських депутатів, що критикують Захід, живуть, навчаються і працюють в Європі

Як пише ТСН, три дочки віце-спікера Держдуми Сергія Железняка обрали кращі навчальні заклади Швейцарії та Великобританії. Рік навчання в елітній швейцарській школі, яку закінчили дві дочки чиновника, за даними російського опозиціонера Олексія Навального, коштує близько 50 000 євро на рік. З Москвою спадкоємиці відомого єдинороса прощаються без жалю. Залишаючи батьківщину, кілька років тому, Ліза Железняк на своїй сторінці ВКонтакте написала: "Привіт, милий Лондон! Прощай, добра стара Москва! Я постараюся ніколи не опускати рук і ні про що не шкодувати. Щире дякую".

При цьому сам чиновник зараз активно закликає співгромадян жити, працювати і відпочивати в Росії, і наполягає, що "патріотизм повинен стати пріоритетом у вихованні почуття громадянськості молодого покоління країни".

Діти і онуки давнього друга Путіна, голови "Російських залізниць" - Володимира Якуніна, теж живуть за кордоном. Старший син чиновника - Андрій - навчався і почав бізнес у Лондоні, З 2009 року він очолює і є співвласником зареєстрованої у Великобританії інвесткомпанії VIYM.

Читайте також200 письменників з 30 країн світу закликали Росію скасувати закон про гей-пропаганду

Молодший син Якуніна Віктор живе в Швейцарії. Він, його дружина і дочка, за даними Навального, зареєстровані в квартирі в центрі Женеви.

Син депутата Держдуми Олени Мізулиної, яка також потрапила в санкційний список США, залишив батьківщину багато років тому. Микола Мізулін закінчив Оксфорд, а зараз проживає в Бельгії. Згідно інформації в соцмережі, раніше син головного борця з пропагандою гомосексуалізму, працював в ОБСЄ і активно підтримував ЛГБТ-співтовариство.