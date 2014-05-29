В результаті повені в Сербії загинула 51 людина - ЗМІ

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прем'єр-міністра країни Олександра Вучича.

За його словами, розтин показав, що із загального числа загиблих 24 людини потонули, один загинув в результаті зсуву, а 26 чоловік, що знаходилися на затоплених територіях, ”померли від природних причин”. До них може бути віднесений, зокрема, серцевий напад від стресу, викликаний стихійним лихом. Ще четверо вважаються зниклими без вести, повідомив Вучіч.

Відповідаючи на запитання депутатів під час виступу в парламенті країни, прем`єр заявив, що сербський уряд у критичній ситуації ”зробив все, що було можна, реагувало швидко і прийняв всі заходи до того, щоб врятувати людські життя і майно в результаті катастрофічної повені”.

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Напередодні ввечері Вучіч повідомив в інтерв`ю національній телерадіокомпанії РТС, що збитки від повені в Сербії становлять близько 1 млрд євро. При цьому допомога з-за кордону зможе покрити лише близько 20% збитків, зазначив він.

За словами Вучіча, ситуація в затоплених районах поліпшується, уряд склав план щодо відновлення після стихійного лиха. ”Всі у кого зруйновані будинки, отримають нове житло”, - пообіцяв прем`єр.

Як зазначив Вучіч, до середини наступного тижня уряд підготує повний звіт у зв`язку з повінню.

За інформацією МВС країни, всього під час повені евакуйовано 31879 осіб. У загальній чисельності, від повені постраждали 39 муніципалітетів і понад 1,6 млн жителів. Великий збиток завдано сільському господарству, енергетичному і транспортному сектору країни.