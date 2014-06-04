У Єгипті генерала ас-Сісі офіційно визнано переможцем виборів

07:44, 04 червня 2014
Світ
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У Єгипті виборча комісія офіційно підтвердила перемогу колишнього військового командувача, генерала Абделя Фаттаха ас-Сісі на виборах президента країни. 

Ас-Сісі переміг у Єгипті / Reuters

Голосування в Єгипті проводилося в останні дні травня.

За офіційними даними, ас-Сісі набрав майже 97% голосів виборців. З 54 мільйонів виборців на голосування прийшли близько 47%, повідомляє Радіо Свобода.

Така активність виборців – менша, ніж була у 2012 році, коли в країні вперше був обраний демократичним шляхом представник ісламістів Мухаммед Мурсі.

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«Мусульманське братство» Мурсі закликало своїх прихильників бойкотувати вибори.

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