У Єгипті генерала ас-Сісі офіційно визнано переможцем виборів
07:44, 04 червня 2014Світ
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У Єгипті виборча комісія офіційно підтвердила перемогу колишнього військового командувача, генерала Абделя Фаттаха ас-Сісі на виборах президента країни.
Ас-Сісі переміг у Єгипті / Reuters
Голосування в Єгипті проводилося в останні дні травня.
За офіційними даними, ас-Сісі набрав майже 97% голосів виборців. З 54 мільйонів виборців на голосування прийшли близько 47%, повідомляє Радіо Свобода.
Така активність виборців – менша, ніж була у 2012 році, коли в країні вперше був обраний демократичним шляхом представник ісламістів Мухаммед Мурсі.
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«Мусульманське братство» Мурсі закликало своїх прихильників бойкотувати вибори.
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