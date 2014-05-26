У Єгипті починаються дострокові президентські вибори

Голосування буде проходити протягом двох днів - у понеділок і у вівторок. На пост глави держави претендують соціаліст-насерист Хамдін Сабахі і колишній міністр оборони Абдель Фаттах ас-Сісі, який вважається фаворитом.

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Для забезпечення безпеки під час проведення виборів на всій території країни будуть задіяні понад 400 тис. військових і поліцейських. Силовики вже попередили, що при спробах зірвати голосування вони мають намір стріляти на поразку.

За словами співробітника Центру стратегічних досліджень «аль-Ахрам» Субхі аль-Усиля, усі результати опитувань свідчать, що на виборах, набравши не менше 75% голосів, переможе колишній міністр оборони Абдель Фаттах ас-Сісі. "Навіть у разі якщо вся молодь вирішить піти і проголосувати за Хамдіна Сабахі, то він у будь-якому разі набере не більше 25% підтримки", - розповів соціолог, передає РИА Новости.

На виборах президента Єгипту за кордоном, проведених в середині травня, за кандидатуру Абделя Фаттаха ас-Сісі віддали голоси понад 90% тих, хто прийшов на дільниці. Хамдін Сабахі набрав менше 7% голосів виборців.