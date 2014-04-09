Каталонії відмовили в праві на референдум про відділення

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на іспанську газету El Mundo. На захист плебісциту виступили лише 47 депутатів, проти проголосували 299 народних обранців.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив, що він не уявляє Каталонію поза Іспанією. Голова уряду підкреслив, що він визнає тільки суверенітет цілої держави. Офіційну позицію Мадрида підтримав і Конституційний суд Іспанії, який у березні визнав референдум незаконним.

За словами голови каталонського уряду Артура Маса, влада Каталонії має намір продовжувати законним шляхом домагатися проведення референдуму.

У січні парламент Каталонії проголосував за проведення референдуму про незалежність регіону від Іспанії. Рішення підтримали 87 депутатів, 43 висловилися проти, троє утрималися.

На референдумі громадяни мають відповісти на два питання: «Чи Хочете ви, щоб Каталонія стала державою?» і «Якщо так, то чи ви хочете, щоб Каталонія стала незалежною державою?».

Читайте такожКаталонія ухвалила декларацію про свій суверенітетНа частку Каталонії, де проживає 7,5 мільйона осіб, припадає близько чверті ВВП Іспанії. При цьому місцева влада та населення незадоволені, що регіон віддає занадто багато податків Мадриду, не отримуючи натомість достатнього фінансування. Жителі області переконані, що незалежність від центрального уряду Іспанії принесе користь їх економіці.

Перші спроби відокремитися від Іспанії каталонська влада зробила на початку минулого століття. У 1979 році Каталонія домоглася автономного статусу, а каталонську мову визнали офіційною в регіоні. У 2006 році область отримала більшу фінансову самостійність. У 2009-му і 2010 роках Каталонія провела серію неофіційних референдумів, на яких виносилося питання про незалежність. За результатами регіональних виборів 2012-го більшість депутатів місцевого парламенту склали прихильники незалежності.