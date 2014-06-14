Єлизавета II присвоїла Анджеліні Джолі жіночий лицарський титул

Джолі перебуває на цьому тижні в Лондоні як спеціальний посланник ООН. Вона разом з главою МЗС Великобританії Вільямом Хейгом проводила конференцію, присвячену боротьбі з сексуальним насильством у зоні бойових дій. У п'ятницю актриса була в числі сотні людей, представлених до різних нагород, які присвоюються напередодні офіційного дня народження королеви, пише РИА Новости.

Оскільки Джолі не є ні британської громадянкою, ні громадянкою країн, що входять у Британську Співдружність, вона не зможе використовувати титул "дама" перед своїм ім'ям, так що нагорода залишиться виключно почесною.

"Отримати нагороду за діяльність, пов'язану з зовнішньою політикою, є великою честю для мене, оскільки саме цього я хочу присвятити своє робоче життя", - сказала Джолі журналістам.

Крім Джолі, нагород удостоїлися ще кілька акторів. Так, Деніел Дей-Льюїс, ставши лицарем, тепер може іменувати себе сером, а зірка американського серіалу "Батьківщина" Деміен Льюїс отримав титул офіцера ордена Британської імперії.