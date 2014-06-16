Прем'єр-міністр Фінляндії Юркі Катайнен пішов у відставку

«Президент прийняв відставку і попросив уряд продовжити виконання своїх обов'язків до призначення нового кабінету», - повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Коммерсант.ru.

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Також зазначається, що відставка прем'єра означає відставку його кабінету міністрів. Раніше Юркі Катайнен оголосив про намір піти з обох посад і отримати роботу в структурах Євросоюзу.

Пост прем'єр-міністра Фінляндії до наступних парламентських виборів в 2015 році займе міністр у справах ЄС і зовнішньої торгівлі Олександр Стубб, який був обраний новим головою правлячої Національної коаліційної партії на її з'їзді в місті Лахті 14 червня.