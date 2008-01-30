Росія відповість на розміщення ПРО США перегрупуванням військ

Міноборони Росії планує змінити будову угруповання військ в особливому районі Калінінграда у відповідь на розгортання елементів протиракетної оборони США в Європі, повідомив журналістам начальник головного управління бойової підготовки і служби військ Збройних сил РФ генерал-лейтенант Володимир Шаманов.

"Сьогодні Генеральний штаб і Головне управління бойової підготовки ВС РФ розглядають і вирішують питання, яким чином ми побудуємо угруповання сил і засобів в цьому районі, здатне виконати завдання з гарантованого захисту наших інтересів", - цитує його РІА "Новости".

Генерал не уточнив, чи буде істотно посилено угруповання військ в Росії на північно-західному стратегічному напрямі.

"Формування угруповань - це прерогатива Генерального штабу ВС РФ і Ради безпеки країни", - додав Шаманов.

За його словами, "ні для кого не секрет, що поїздка міністра оборони до Калінінграда дозволяє розглядати особливий район Калінінграда в нових військово-політичних умовах". Поїздка міністра оборони до Калінінграда відбулася наприкінці 2007 року.

США планують розмістити системи в Чехії і Польщі для запобігання ударам з боку країн "осі зла", до яких Вашингтон зараховує, зокрема, Іран і КНДР. Москва вважає аргументи США непереконливими і розцінює розміщення елементів протиракетної оборони поблизу кордону як загрозу своїй національній безпеці.