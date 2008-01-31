Єврокомісія оштрафувала E.ON на 38 млн. євро за порушення печатки

Єврокомісія оштрафувала німецьку E.ON на 38 млн. євро за порушення печатки на приміщенні, де зберігалися зібрані Комісією результати перевірок.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено 30 січня.

Одне з приміщень компанії E.ON, де зберігалися документи, зібрані Єврокомісією в ході неоголошених інспекцій у травні 2006 року, було виявлено з порушеною печаткою, що і стало причиною для накладення такого штрафу.

“Єврокомісія не може і не буде терпіти спроби підірвати боротьбу Єврокомісії проти картелів та іншої неконкурентної поведінки, через загрозу цілісності та ефективності наших розслідувань”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС.

Єврокомісія практикує в ході проведення неоголошених інспекцій виділяти кімнату для зберігання зібраних нею документів, яку опечатує своє печаткою, що зроблена з пластикової плівки. У випадку порушення печатки, вона не рветься, але на ній неодмінно з’являється напис: “НЕДІЙСНА”. Саме такий напис було виявлено на печатці в одній з кімнат, опечатаній на ніч під час неоголошених перевірок Єврокомісією концерну E.ON 30 травня 2006 року.

E.ON відкидав звинувачення у порушенні печатки, заявляючи, що єдиний ключ від кімнати мали представники Єврокомісії, однак пізніше з’ясувалося, що загалом від цієї кімнати існувало 20 ключів, які були у співробітників E.ON. Після цього E.ON запропонувала ще низку аргументів, чому печатка могла показати про її порушення, серед яких, зокрема, вібрація від підготовки до проведення конференції в сусідньому приміщенні, використання агресивних препаратів для чистки приміщень, вік печатки та високий рівень вологості. Комісія провела розслідування із залученням експертів і дійшла висновку, що всі ці причини не могли стати причиною того, що на печатці з’явився сигнал про її порушення. Таким чином, порушення печатки було кваліфіковано Єврокомісією як серйозне порушення законодавство про конкуренцію. Таке порушення відповідно до законодавства ЄС карається штрафом до 1% загального обороту компанії.