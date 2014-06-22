Ізраїль назвав причину розгрому корпункту Russia Today
У неділю, 22 червня, телекомпанія Russia Today опублікувала твердження, згідно з яким "в ході військової операції на Західному березі річки Йордан ізраїльські військові вторглися в будівлю компанії Palmedia в Рамаллі і зруйнували офіси арабських ЗМІ, у тому числі корпункт телеканалу RT.
Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Russia Today, військові вибили двері будинку, зруйнували майно орендованих офісів і конфіскували архівні дані.
NEWSru.co.il звернулася за коментарями до голови російського відділу прес-служби ЦАХАЛу капітана Анни Уколової.
"Згаданий інцидент стався в ніч на 21 червня, коли в рамках проведеної ЦАХАЛом операції був здійснений рейд в офіс телекомпанії "Аль-Кудс", яка підтримує ХАМАС", - заявила представник армійської прес-служби.
За її словами, корпункту телекомпанії Russia Today розташований в тому ж будинку, іменованому Palmedia, що й офіс "Аль-Кудс". Разом з тим, представник прес-служби ЦАХАЛу підкреслила, що обшук і вилучення документів проводилися виключно в приміщенні "Аль-Кудс".
Аналогічну інформацію надали в офісі координатора дій уряду в Юдеї та Самарії. Згідно з отриманою інформацією, ніяких небезпечних інцидентів у ході цього рейду не було, і військовослужбовці не стикалися з опором.
"Можна лише припускати, що збиток, нанесений студії Russia Today, був пов'язаний з тим, що була необхідність провести ретельний обшук для вилучення документів та пропагандистських матеріалів", - заявив співрозмовник.
За словами представників ЦАХАЛу, "вилучені документи неспростовно доводять факт підтримки ХАМАС каналом "Аль-Кудс"".