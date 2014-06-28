США не вибрали час для можливого введення нових санкцій проти РФ

Про це сказала журналістам представник держдепартаменту Марі Харф, повідомляє РИА Новости.

"Ми можемо прийняти рішення щодо санкцій в той момент, коли вважатимемо за потрібне", - сказала Харф. За її словами, США координують свою позицію з колегами з Євросоюзу, але залишають за собою право на власні рішення.

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Раніше на цьому тижні впливові об'єднання бізнесу в США звернулися до адміністрації, закликаючи не вводити нові санкції проти Росії з побоювання збитків.

США і ЄС не визнали приєднання Криму до Росії за підсумками березневого референдуму і ввели проти низки російських бізнесменів, чиновників та компаній економічні санкції, які у Москві назвали непродуктивними.