Генсек ООН просить провести екстрену зустріч з Близького Сходу

"Я зустрівся з головою РБ ООН сьогодні і запросив провести термінову зустріч Ради Безпеки, можливо, завтра", - сказав Пан Гі Мун журналістам, пише РИА Новости.

За даними джерел у штаб-квартирі ООН, екстрене засідання щодо Близького Сходу відбудеться в четвер у першій половині дня.

За його словами, він стривожений "новою хвилею насильства, яка охопила сектор Газу, південний Ізраїль і Західний берег (річки Йордан), в тому числі Східний Єрусалим".

"Це одне з найсерйозніших випробувань для регіону за останні роки", - зазначив Пан Гі Мун.

"Газа перебуває на лезі ножа. Погіршення ситуації веде до розкручування спіралі, яка може швидко вийти з-під контролю", - сказав генсек ООН.

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Він засудив ракетні обстріли з Гази по Ізраїлю, назвавши їх неприйнятними, і закликав керівництво Ізраїлю проявляти стриманість і дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільних осіб.

"Я засуджую зростаюче число втрат життів цивільних осіб в Газі", - підкреслив Пан Гі Мун.

Генсек повідомив, що в середу він витратив весь день на телефонні переговори з держсекретарем США Джоном Керрі, ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньяху, палестинським лідером Махмудом Аббасом, президентом Єгипту Абделем ас-Сісі і лідерами інших країн регіону, а також регіональних організацій. Пан Гі Мун закликав зацікавлені сторони чинити вплив на ізраїльтян і палестинців для зниження напруженості.