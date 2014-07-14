На Ямалі в землі утворилася 100-метрова воронка невідомого походження

Про гігантську воронку з могутньою підземною річкою на великій глибині повідомили користувачі YouTube, виклавши прислане пілотами відео. На кадрах, знятих з вертольота, видно отвір в землі діаметром більше сотні метрів. Глибина провалу не піддається точному визначенню, але найбільша загадка полягає в тому, хто і як зробив таку дірку, повідомляє ura.ru.

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Висувається версія вибуху, причому метеоритного. Темний колір всередині провалу може свідчити про вплив високих температур. При цьому по краях видно грунт.

Один з користувачів відеохостингу з ніком Льова Барсикович пояснює, що відео прислали пілоти вертольота Мі-8, що обслуговують родовища вуглеводнів. Яма утворилася приблизно в 30 км від Бованенково.

Інший користувач YouTube Коханов Сергій виклав відео з землі. За кадром чути голоси аборигенів півночі, а в цей час зі стін обвалюються шматки породи.