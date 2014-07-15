Хейг покидає посаду глави МЗС Великобританії

02:05, 15 липня 2014
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Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг повідомив, що покидає свій пост.

Уильям Хейг

"Сьогодні я йду з посади міністра закордонних справ після чотирьох років служби", - написав він у своєму мікроблозі в Twitter, повідомляє РИА Новости.

За його словами, з травня наступного року він також "перестане виконувати роль члена парламенту".

За даними агентства Рейтер, Хейг йде з поста глави британського МЗС "в рамках перестановок в уряді".

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Новим міністром закордонних справ Великобританії після відходу у відставку Вільяма Хейга стане нинішній міністр оборони Філіп Хаммонд, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на власні джерела в уряді.

"За повідомленнями з Даунінг-стріт, Хейг продовжить допомагати координувати державну політику, а також стане одним з учасників передвиборної кампанії перед виборами в парламент в 2015 році) в ключових округах на півночі Англії", - повідомляє телеканал.

Хейг 26 років був членом палати громад, 20 років тому він вперше як чиновник увійшов до складу кабінету міністрів.

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