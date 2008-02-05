У Москві горів центральний офіс ФСБ Росії
08:01, 05 лютого 2008Світ
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Співробітників поки не пускають у будівлю
У Москві ліквідували невелике займання в приміщенні на Луб`янці, 1/3, де розташований центральний офіс ФСБ Росії.
«В даний час продовжуються заходи, направлені на перевірку прихованих осередків займання», - повідомило джерело в МНС у вівторок. За його словами, співробітників ФСБ поки не пускають у будівлю.
Було встановлено, що пожежа відбулася на площі близько 10 кв. метрів.
За даними джерела, «осередок займання знаходиться в одному з кабінетів на першому поверсі». Інформація про потерпілих не надходила.
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