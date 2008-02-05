КЗЖ порахував репортерів, убитих за час президентства Путіна

Щонайменше 65 журналістів загинули протягом 2007 року при виконанні службових обов`язків, що стало своєрідним рекордом за останні 13 років спостережень Комітету захисту журналістів (КЗЖ), передає агентство Reuters.

У щорічній доповіді КЗЖ під назвою "Напади на ЗМІ" йдеться, що в 2006 році спостерігачі зафіксували 56 загиблих журналістів у світі. У 2007-му майже половина репортерів із загальної кількості жертв, 32 людини, загинули в Іраку. Як нагадує агентство, інші правозахисні організації, зокрема "Репортери без кордонів", називають вищі цифри, проте КЗЖ наполягає, що застосовує найбільш строгу методику підрахунку.

На другому місці за смертністю журналістів у 2007 році опинилася Сомалі (7 осіб). По п`ять репортерів загинули за минулий рік в Пакистані і Шрі-Ланці, по двоє в Афганістані і Еритреї, і по одному на Гаїті і Палестинських територіях, в Гондурасі, Киргизії, М’янмі, Непалі, Парагваї, Перу, Росії, Туреччині, Зімбабве і США.

Стосовно обстановки в Росії, автори доповіді "Напади на ЗМІ" відзначають, що, за даними щорічного дослідження, яке проводить КЗЖ, на 1 грудня 2007 року троє журналістів знаходилися за ґратами, двоє журналістів за рік скоїли "самогубство" при загадкових обставинах, а "критично налаштовані органи ЗМІ і неурядові організації зазнавали переслідувань або зовсім закривалися".

"При Путіні чотирнадцять журналістів було вбито в прямому зв`язку зі своєю професійною діяльністю, що ставить Росію на третє місце в списку найбільш небезпечних для преси країн світу", - наголошується у доповіді.

Лента.ру