Нідерланди просять ООН сприяти передачі останків загиблих у катастрофі Boeing-777
19:59, 18 липня 2014Світ
0 0
Нідерланди просять ООН сприяти передачі останків людей, загиблих в катастрофі Boeing-777 на території України.
Нідерланди просять допомоги у поверненні останків загиблих
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник Нідерландів в ООН на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.
«Ми хотіли б якнайшвидше перевезти останки наших громадян на батьківщину, і просимо ООН про допомогу в цьому», - сказав він.
Читайте такожНідерланди приєднаються до розслідування авіакатастрофи Боїнга-777
Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 чоловік, зокрема 15 членів екіпажа.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter