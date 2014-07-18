Нідерланди просять ООН сприяти передачі останків загиблих у катастрофі Boeing-777

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав представник Нідерландів в ООН на екстреному засіданні Ради безпеки ООН.

«Ми хотіли б якнайшвидше перевезти останки наших громадян на батьківщину, і просимо ООН про допомогу в цьому», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебувало 298 чоловік, зокрема 15 членів екіпажа.