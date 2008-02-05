Джордж Буш першим з президентів наважився привітати Саркозі з одруженням

Президент США Джордж БУШ вітає свого французького колегу Николя САРКОЗІ з його одруженням зі співачкою і фотомоделлю Карлою БРУНІ і бажає нареченим всього найкращого.

Як передає NEWS.ru, про це повідомила журналістам прес-секретар Білого дому Дана ПЕРІНО.

"Безумовно, Президент і пані БУШ бажають молодятам всього найкращого і, я впевнена, Президент незабаром або переговорить з ним, або направить письмове привітання", - сказала вона.

При цьому в повідомленні наголошується, що офіційно Н.САРКОЗІ не повідомляв про своє одруження, і заява Білого дому стала першим визнанням цього на державному рівні.

Як повідомляли ЗМІ, Н.САРКОЗІ одружився, за неофіційними даними, 2 лютого. Французьке радіо RTL з посиланням на очевидців передало, що церемонія пройшла в Єлісейському палаці. Мер восьмого округу Парижа Франсуа ЛЕБЕЛЬ підтвердив факт одруження. "Так, я дійсно провів церемонію одруження двох людей, які проживають в будівлі номер 55, розташованій на вулиці Фобур-Сент-Оноре", - сказав мер, назвавши адресу Єлісейського палацу. Він також зазначив, що одруження Президента Франції під час періоду його президентських повноважень - це "свого роду прем`єра в історії Французької республіки".