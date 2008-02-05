США непокояться щодо зростання військової сили Китаю

Сполучені Штати побоюються зростання військової сили Китаю, особливо у сфері ракетних озброєнь і військово-космічних технологій.

Як заявив директор Національної розвідки США Майкл Макконнелл в щорічному виступі перед Конгресом, побоювання у США викликає продаж китайської зброї до країн Близького Сходу та вдосконалення КНР міжконтинентальних балістичних і крилатих ракет. Крім того, за словами директора розвідки, розвиток Китаєм космічної зброї дасть йому змогу в найближчому майбутньому успішно вражати американські військові і шпигунські супутники, передає Associated Press.

М.Макконнелл також дав зрозуміти, що США готові встати на захист автономії Тайваню у разі, якщо Пекін зважиться на військову місію проти нього. "Тайвано-китайський конфлікт може саморозв`язатися, але водночас для нас існує великий ризик неправильних дій з боку Китаю або подій, які можуть вивести ситуацію з-під контролю", - сказав голова розвідувального відомства.

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