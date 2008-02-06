Приєднання України до СОТ у США називають ”новою сторінкою”

Торговельний представник США Сузан ШВОБ привітала ухвалення членами СОТ рішення про вступ України до Світової організації торгівлі.

Зокрема, у заяві з цього приводу, текст якої передано УНІАН посольством США в Україні, С.ШВОБ наголосила, що Сполучені Штати дуже задоволені нинішньою подією у Женеві і вітають Україну з приєднанням до міжнародної торговельної спільноти.

“Ми очікуємо на те, що Україна своєчасно виконає внутрішні процедури з ратифікації цього рішення і посяде своє місце у СОТ”, - зазначила торговельний представник США, додавши, що важливе значення сьогоднішньої події підкреслено присутністю на ньому Президента України Віктора ЮЩЕНКА, котрий підписав протокол вступу від України.

“Умови приєднання істотні, розраховані на перспективу і свідчать про те, що Україна налаштована на участь у глобальній торгівлі, яка базується на ринкових принципах, прозорості та верховенстві права”, - зазначила С.ШВОБ у своїй заяві, зазначивши, що зусилля України упродовж переговорного процесу, спрямовані на виконання своїх зобов’язань щодо СОТ, заслуговують похвали.

“Узгоджений пакет приєднання, ухвалений сьогодні, чітко відбиває наміри України здійснювати лібералізацію торгівлі, дерегулювання економіки та поглиблення прозорості. Сполучені Штати вважають, що приєднання до СОТ такої великої європейської економіки, яка зростає швидкими темпами, піде на користь американським бізнесменам, робітникам, фермерам і споживачам”, - йдеться в заяві.

Також США вітають стабільність і продуктивність, які зростатимуть після схвалення та ратифікації вступу Верховною Радою. “Сьогодні ми святкуємо приєднання України до СОТ і цю нову сторінку в наших торговельних відносинах”, - зазначила торговельний представник США.