Обама та ООН закликали до поновлення перемир’я між Ізраїлем та бойовиками у секторі Гази

Рада Безпеки ООН на екстреному засіданні, що завершилося у Нью-Йорку опівночі за місцевим часом, закликала до негайного припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками палестинського угруповання «Хамас», повідомляє Радіо Свобода.

В узгодженій усіма 15 членеами Ради безпеки декларації міститься заклик до обох сторін дотримуватися перемир’я в період мусульманського свята Ід аль-Фітр і «після його завершення».

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Релігійне свято, що символізує завершення місяця посту і молитви Рамадану розпочинається в багатьох мусульманських країнах 28 липня.

Ізраїль і ісламістське угруповання «Хамас», яке контролює сектор Гази, кілька разів протягом останніх двох днів домовлялися про перемир’я, але не змогли дотриматися його умов. Понад 1030 палестинців, переважно цивільних, і 45 ізраїльтян, головно солдатів, загинули за 20 днів кровопролиття.

Також президент США Барак Обама заявив у неділю прем’єр-мініструі Ізраїлю Біньямінові Нетаньягу, що необхідне негайне припинення вогню у секторіі Гази.

За його словами, таке гуманітарне перемир’я без передумов має привести до тривалого припинення бойових дій, що тривають уже майже три тижні.

Про реакцію Ізраїлю на цей заклик нічого не повідомляли.

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Уранці в неділю друге одностороннє гуманітарне припинення вогню з боку Ізраїлю у секторі Гази, оголошене ввечері в суботу, було зірване, коли бойовики радикального антиізраїльського угруповання «Хамас», яке контролює сектор Гази, почали знову запускати ракети по території Ізраїлю, й Ізраїль поновив свою воєнну операцію. Відтак «Хамас», який раніше відкидав ізраїльські заклики до перемир’я, заявив, що вже згоден припинити вогонь на добу, але тепер це відкинув Ізраїль.

Ізраїльська армія також заявляє, що за час двох припинень вогню палестинці накопали нових тунелів з сектору Гази на ізраїльську територію, які використовують для диверсійних операцій, і тепер їх треба виявити і знищити.