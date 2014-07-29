Влада Литви готує санкції щодо росіян

Як розповів міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, в даний час обмірковується заборона на в'їзд в країну громадянам Росії, які підтримують політику Кремля щодо України, передає Коммерсант.ru з посиланням на Lietuvos zinios.

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У цьому списку, за словами міністра, є і політики, і підприємці, і представники силових структур. Однак Лінас Лінкявічюс не назвав кількість осіб, які можуть потрапити під санкції.