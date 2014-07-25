Путін міг припинити загострення ситуації на Донбасі одним телефонним дзвінком – посол США

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт вважає, що президент РФ Володимир Путін міг припинити загострення ситуації на сході України за допомогою одного телефонного дзвінка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пайєтт сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

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“Зрозуміло, що Володимир Путін міг би зупинити це за допомогою одного телефонного дзвінка”, - сказав Пайєтт.

Він зазначив, що лідери так званих Донецької та Луганської «народних республік» перебувають на постійному зв'язку з посадовцями у Росії, про що свідчать перехоплені телефонні дзвінки. “Телефонні перехоплення розмов терористів, які були опубліковані, ми проаналізували і дійшли висновку, що це оригінали”, - сказав Пайєтт.

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Водночас, на його думку, Україна повинна мати нормальні відносини з РФ. “Україна не може змінити свою географію, Україна повинна мати нормальні відносини з Росією, але нормальні відносини можуть бути тільки на базі поваги до суверенітету”, - сказав Пайєтт.

За словами посла, в разі загострення ситуації в Україні США будуть готові ввести додаткові санкції проти Росії.