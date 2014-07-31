В Ізраїлі оголосили про додаткову мобілізацію 16 тисяч резервістів

Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про додаткову мобілізацію 16 тисяч резервістів для продовження військової операції проти бойовиків ХАМАСу в секторі Газа.

Таким чином загальне число резервістів зросло приблизно до 86 тисяч, повідомляє Радіо Свобода.

За час операції загинули понад 1,3 тисячі палестинців. З ізраїльського боку загинули 56 солдатів і троє цивільних жителів.

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Зокрема, щонайменше 100 палестинців загинули 30 липня, 16 із них – внаслідок обстрілу школи ООН в Газі. Генсекретар ООН Пан Ґі Мун засудив нанесення удару по школі, назвавши його «обурливим і таким, що не заслуговує виправдання».

Представник ізраїльського уряду повідомив, що з околиць школи палестинські бойовики вели обстріл, й ізраїльські військові відкрили вогонь у відповідь.