В Ізраїлі оголосили про додаткову мобілізацію 16 тисяч резервістів
Загальне число резервістів зросте приблизно до 86 тисяч.
Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про додаткову мобілізацію 16 тисяч резервістів для продовження військової операції проти бойовиків ХАМАСу в секторі Газа.
Таким чином загальне число резервістів зросло приблизно до 86 тисяч, повідомляє Радіо Свобода.
За час операції загинули понад 1,3 тисячі палестинців. З ізраїльського боку загинули 56 солдатів і троє цивільних жителів.
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Зокрема, щонайменше 100 палестинців загинули 30 липня, 16 із них – внаслідок обстрілу школи ООН в Газі. Генсекретар ООН Пан Ґі Мун засудив нанесення удару по школі, назвавши його «обурливим і таким, що не заслуговує виправдання».
Представник ізраїльського уряду повідомив, що з околиць школи палестинські бойовики вели обстріл, й ізраїльські військові відкрили вогонь у відповідь.