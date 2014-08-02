Обама: Путін вчиняє нераціонально

Про це заявив президент США Барак Обама у п’ятницю під час виступу у Білому домі, передає BBC Україна.

За словами Обами, керівництво Росії має бути зацікавленим у заходах, які б призвели до скасування економічних санкції проти її економіки.

Обама сказав, що позиція Сполучених Штатів проста: "Відмовтесь від підтримки сепаратистів, санкції будуть зняті і економіка знову почне зростати".

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Але, як відзначив президент США, коментуючи дії президента РФ Путіна, "не всі люди вчиняють раціонально і не завжди вони керуються середньостроковими й довгостроковими інтересами".

Нагадаємо, у п’ятницю відбулася телефонна розмова Барака Обами з Володимиром Путіним, під час якої останній заявив, що продовження тиску санкціями з боку Вашингтону на Москву шкодить американсько-російським відносинам та міжнародній стабільності. Натомість Обама закликавКремль припинити підтримувати сепаратистів на сході України і дотримуватися міжнародних договорів.

29 липня США оголосили про нові економічні санкції проти Росії через її роль у дестабілізації ситуації в Україні.