Путін у розмові з Обамою назвав санкції США контрпродуктивними

Як передає РИА Новости з посиланням на прес-службу Кремля, лідери держав погодилися, що це не відповідає інтересам обох країн.

"Було обговорено низку аспектів відносин між Росією і США. Путін охарактеризував лінію на нарощування Вашингтоном санаційного тиску як контрпродуктивну, таку, що завдає серйозної шкоди двосторонній співпраці та міжнародній стабільності в цілому. Президенти погодилися, що нинішній стан справ не відповідає інтересам обох держав. У цьому контексті відбувся обмін думками про перспективи російсько-американського діалогу", - говориться в повідомленні прес-служби.

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Як повідомляв УНІАН, США 29 липня ввели нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також Об'єднаної суднобудівельної корпорації.

Також нові санкції ввели ЄС і Канада.