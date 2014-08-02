Вибух на фабриці в Китаї забрав життя 65 людей

В результаті вибуху на одній з фабрик у китайському місті Кунішань (провінція Цзянсу) загинули 65 людей, більше 100 постраждали. Про це повідомляє Лента.ру. з посиланням на Agence France-Presse.

Вибух стався вранці в суботу, 2 серпня, в полірувальному цеху компанії Kunshan Zhongrong Metal Products Co., Ltd.

За попередніми даними, вибух міг бути спровокований займистою речовиною.

На місці працюють рятувальники і медики. Слідство з'ясовує причини вибуху.