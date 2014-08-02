Вибух на фабриці в Китаї забрав життя 65 людей
10:08, 02 серпня 2014Світ
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Більше 100 постраждали
Вибух на фабриці в Китаї забрав життя 65 осіб / Фото: inlangjiangsu / weibo.com
В результаті вибуху на одній з фабрик у китайському місті Кунішань (провінція Цзянсу) загинули 65 людей, більше 100 постраждали. Про це повідомляє Лента.ру. з посиланням на Agence France-Presse.
Вибух стався вранці в суботу, 2 серпня, в полірувальному цеху компанії Kunshan Zhongrong Metal Products Co., Ltd.
За попередніми даними, вибух міг бути спровокований займистою речовиною.
На місці працюють рятувальники і медики. Слідство з'ясовує причини вибуху.
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