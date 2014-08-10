США завдали нових авіаударів по екстремістам в Іраку

08:15, 10 серпня 2014
Світ
0 0

США завдали ще чотири удари по позиціях бойовиків з угрупування «Ісламська Держава», які встановили контроль над низкою провінцій Іраку, передає в неділю агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на американських військових.

REUTERS

Згідно з інформацією агентства, в ході спецоперації були задіяні як пілотовані літаки ВПС США, так і безпілотні літальні апарати (БПЛА).

Читайте такожОбама допускає нанесення точкових ударів по бойовикам в Іраку

У загальній складності було завдано чотири авіаудари: три з них були нанесені незадовго до полудня за північноамериканському східним часом і ще один - приблизно о 15.00, повідомляє РИА Новости.

В результаті розпочатої акції військовим вдалося знищити кілька бронетранспортерів і одну вантажівку. Цю техніку, як стверджується, бойовики використовували для нападу на мирних жителів. За оцінками ЗС США, операція була проведена успішно. Про можливі жертви або постраждалих серед бойовиків не повідомляється.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter