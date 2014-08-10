США завдали нових авіаударів по екстремістам в Іраку

Згідно з інформацією агентства, в ході спецоперації були задіяні як пілотовані літаки ВПС США, так і безпілотні літальні апарати (БПЛА).

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У загальній складності було завдано чотири авіаудари: три з них були нанесені незадовго до полудня за північноамериканському східним часом і ще один - приблизно о 15.00, повідомляє РИА Новости.

В результаті розпочатої акції військовим вдалося знищити кілька бронетранспортерів і одну вантажівку. Цю техніку, як стверджується, бойовики використовували для нападу на мирних жителів. За оцінками ЗС США, операція була проведена успішно. Про можливі жертви або постраждалих серед бойовиків не повідомляється.