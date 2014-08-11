ВООЗ розглядає можливість експериментального лікування вірусу Ебола

Зараз вакцини проти лихоманки Ебола не існує, а смертність від вірусу досягає 90%, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Учасники зустрічі в Женеві повинні обговорити ризики застосування медичних засобів, які досі не тестувалися на людях. Їм також належить визначити, кому можуть бути направлені експериментальні ліки, враховуючи їх обмежений обсяг.

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Препарати вже давали двом інфікованим співробітникам медичних служб американського походження; після вживання ліків їх стан покращився.

10 серпня іспанська влада схвалила використання експериментальної вакцини для допомоги священикові іспанського підданства. Він був заражений вірусом у Ліберії, після чого його евакуювали до Мадрида.